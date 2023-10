Manutenzione negli uffici postali di Polia e Brattirò, sedi inserite nel progetto “Polis”

Gli uffici postali di Polia e Brattirò saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. E’ quanto rende noto Poste italiane in quanto le due sedi infatti sono state inserite nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital”. L’iniziativa renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese superando il digital che divide. L’ufficio postale di Polia da oggi resterà chiuso e Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Monterosso Calabro, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle 12:35. La sede di via Milite Ignoto è dotata anche di Atm. Per quanto riguarda l’ufficio postale di Brattirò di Drapia, invece, la sede chiuderà da domani, 18 ottobre. I clienti potranno rivolgersi al vicino ufficio di Tropea dove sarà attivo uno sportelo dedicato. La sede di via Coniugi Crigna, dotata di sportello automatico, è aperta tutti i giorni dalle 8:20 alle 19:05 ed il sabato fino alle 12:35.

