Filogaso, ufficio postale chiuso per una settimana: al via i lavori per il progetto Polis

L’ufficio postale di Filogaso resterà chiuso da oggi, 29 maggio, fino a lunedì 5 giugno. Una settimana utile ad eseguire i lavori infrastrutturali per la realizzazione del progetto Polis di Poste italiane, ovvero la realizzazione di uno sportello unico che erogherà maggiori servizi ai cittadini. In questa settimana di chiusura, per il ritiro della corrispondenza in giacenza i cittadini di Filogaso potranno fare riferimento all’ufficio postale di Maierato.

Il progetto Polis verrà realizzato da Poste in 7mila comuni sotto i 15mila abitanti dove l’ufficio postale diventerà una vera e propria casa digitale per il cittadino. I servizi della pubblica amministrazione che saranno resi disponibili presso lo sportello unico nei piccoli centri sono: documenti d’identità, certificati giudiziari, certificati anagrafici, certificati previdenziali, servizi alle Regioni (cioè prenotazioni su cup o autodichiarazione esenzioni per reddito) e altro ancora come ad esempio esonero dal canone rai o il rilascio/rinnovo della patente nautica. Il progetto Polis è finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall’azienda Poste italiane.

