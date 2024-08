Filogaso celebra il terzo Memorial Tommaso Imeneo. Il sindaco Trimmeliti: «Ha saputo trasmettere ai giovani valori morali e civici»

Giganti insormontabili che non vedranno mai tramonti perché, nel loro immenso valore, sono eterni. Una ferita indelebile si è insinuata nel cuore di Filogaso e del Filogaso perché Tommaso Imineo, vittima del Covid che se lo è portato via all’età di 72 anni, non si è limitato solamente a essere il più grande tifoso e dirigente della compagine gialloverde (per anni militante nel campionato di Promozione, sfiorando anche i playoff) ma si è posto anche come il padre di un territorio che, con le sue sole forze, ha sempre amato e curato fino a farlo diventare quello che è. Tommaso Imeneo curava non solo lo sport, ma anche il sociale e soprattutto quella che era la sua terra, formando moralmente quelli che oggi sono i ragazzi che popolano Filogaso. E una sorta di dimostrazione, appunto, è proprio il ricorrente Memorial interamente organizzato da quelli che erano i suoi ragazzi, ai quali ha insegnato rispetto e senso civico. Numerosa la presenza sugli spalti al campo sportivo di Filogaso, con l’evento che è iniziato alle 20 con una mini-gara che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola calcio locale (le iscrizioni apriranno il primo settembre) mentre, in seguito, a dilettarsi sono stati i più grandi, protagonisti nelle varie rose del Filogaso nel corso delle stagioni. Un ricordo che va avanti, celebrato nel modo in cui Tommaso avrebbe voluto e con la consapevolezza di aver raggiunto un obiettivo, il più importante: insegnare il senso morale e civico ai giovani.

Il ricordo del sindaco Trimmeliti

Di profonda stima le parole del sindaco Massimo Trimmeliti, ricordando così uno dei pilastri el territorio filogasese: «Tommaso Imeneo era un uomo di sport ma anche impegnato nel sociale. Lui ha sempre dato tutto per la squadra e per il suo paese, ne era il motore. Ha saputo togliere i ragazzi dalla strada e incentivarli a fare sport. Lui aveva il suo posto durante le partite, lontano dal tifo e dagli spalti, e quando arrivavano le chiamate dei giornalisti per farsi raccontare la partita, lui ne parlava con la stessa enfasi e garbo che lo contraddistingueva. Tante sono le opere che a breve realizzeremo e che Tommaso aveva già previsto grazie alla sua lungimiranza e, una di queste, è la palestra che nascerà da qui a breve. Grazie a un finanziamento di poco più di un milione di euro, infatti, sarà possibile allestire questa struttura adibita anche per il calcio a 5 e per il basket. Ricordo qualche anno fa quando facemmo un sopralluogo in quest’area per vedere se era possibile edificare e subito Tommaso Imeneo disse: “Qui nascerà la palestra”. Pronto anche l’iter per il rifacimento del campo, con il manto erboso e tutti i lavori a corredo. Portiamo avanti la volontà di Tommaso, come lui voleva».