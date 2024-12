Filogaso, tutto pronto per la rassegna La Magia del Natale organizzata dall’associazione I sogni di Matilde

La piccola Matilde Cugliari

Anche quest’anno a Filogaso si è ripetuto il significativo rito di accensione dell’albero di Natale piantato tempo fa alla memoria della piccola Matilde Cugliari, la bimba di nove anni morta nel dicembre del 2019 a causa di una malattia incurabile. L’abete si trova nel cortile della locale scuola elementare (Istituto comprensivo “G. Rodari”). Alla cerimonia di accensione delle luci e di predisposizione degli addobbi natalizi hanno partecipato anche il dirigente scolastico Raffaele Vitale, il parroco Giancarlo Lo Riggio, l’amministrazione comunale al completo e papà Alessio, mamma Maria Silvaggio, il fratellino Danilo e la sorellina Clarissa. Quest’ultimi, all’indomani della morte prematura della propria bambina, hanno deciso di dare vita all’associazione Onlus “I sogni di Matilde”, da quel momento prodigatasi con ogni energia per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle neoplasie infantili e per cercare di far sì che drammi come i loro non si ripetano mai più. Da allora sono stati molti i “sogni” realizzati e tante le iniziative messe in cantiere a fini benefici dalla realtà di terzo settore. E molte altre ne verranno, così come dimostra il fitto programma della rassegna “La Magia del Natale” già predisposta per queste festività a Filogaso su corso Garibaldi.

Si partirà domani 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione e giorno in cui ricorre il quinto anniversario della salita al cielo dell’innocente Matilde. Nell’occasione, a partire dalle ore 18, si procederà all’accensione e inaugurazione della seconda edizione della Via del vischio, con tanto di offerta di zucchero filato e vendita di ceppi natalizi, palline e panettoni. Il secondo appuntamento della manifestazione benefica è previsto domenica 22 dicembre, alle porte del Santo Natale. In questo caso, con inizio alle ore 16.30, “I sogni di Matilde” allestiranno una zeppolata, con animazione di elfi, casa di Santa Claus, laboratorio di letterine, palloncini modellabili, trucca bimbi, baby dance, macchina spara bolle, mascotte e arrivo di Babbo Natale a fare da contorno. L’edizione 2024 de La Magia del Natale terminerà domenica 29 dicembre con la proposizione della seconda edizione del Presepe vivente. Nel corso della serata i presenti potranno assaggiare le prelibatezze culinarie del luogo e gustosi panini con porchetta. Il ricavato della tre giorni sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.