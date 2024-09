Da Filogaso a Catanzaro per acquistare cocaina, una condanna in Tribunale

Condanna a 7 mesi con sospensione della pena a fronte di una richiesta di condanna della Procura di Catanzaro a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Questa la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Ivan Greco, 39 anni, di Filogaso, accusato di detenzione ai fini di spaccio di 21 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta dalla polizia nel marsupio del 39enne all’atto di un controllo a Catanzaro una volta fermata l’auto il 31 dicembre 2019.

In sede di convalida dell’arresto, il 39enne aveva dichiarato di aver acquistato la cocaina a Catanzaro Lido, nei pressi della fermata degli autobus, da uno straniero in quanto avrebbe dovuto consumarla in compagnia di amici (di cui non ha però indicato i nominativi) la notte di Capodanno. Nell’immediatezza era stata applicata la misura dell’obbligo di firma, subito revocata dopo istanza dell’avvocato Santo Cortese.

In dibattimento – dopo la richiesta di condanna a 4 anni e 6 mesi da parte della pubblica accusa – la difesa (rappresentata sempre dall’avvocato Santo Cortese) ha sostenuto che non si trattava di detenzione ai fini di spaccio, ma di uso personale di cocaina poiché oltre al quantitativo non erano stati rinvenuti strumenti da taglio, nè bilancini o soldi in contanti. Al termine del dibattimento, il Tribunale ha quindi deciso per la condanna a 7 mesi con sospensione della pena.