Serra, nascondeva in casa 58 dosi di droga e contanti: uomo denunciato dalla Polizia

La squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, coadiuvata dai cinofili e dalla Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia, ha deferito in stato di libertà un cittadino di Serra San Bruno accusato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, durante una perquisizione domiciliare, la Polizia ha rinvenuto – nascosti nell’abitazione dell’uomo e in seguito posto sotto sequestro – 97,7 grammi di marijuana, confezionati in 58 dosi di 1,5 e 1,8 grammi. La droga era contenuta in separate buste di plastica o cellophane. Gli agenti hanno anche trovato 358 euro in banconote di diverso taglio, verosimili proventi della vendita illecita della droga.

Dunque, l’uomo è stato deferito in stato di libertà. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso dal questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, un avviso orale di Polizia di Stato, provvedimento con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e al vivere sociale.