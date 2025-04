Per un mese Filogaso si trasforma in un campus universitario: alta formazione per manager dei social, 27 partecipanti da tutta Italia e dall’estero

La Fondazione Augurusa ha lanciato la sfida dell’alta formazione gratuita a Filogaso e il mondo accademico e imprenditoriale ha risposto a gran voce. Un parterre di enti come Università Lumsa, Osservatorio Esg ability della Sapienza, Ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e il lavoro, Università Europea di Roma, Ferpi, Federmanager giovani – con incontri patrocinati dal ministero dell’Università e della Ricerca e dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – si sono infatti uniti per formare qui, gratuitamente, i primi Social impact manager in Italia.

«Da giorni – fanno sapere dalla Fondazione Augurusa – non cessa a Filogaso il via vai dei migliori accademici italiani e internazionali, imprenditori e dirigenti di spicco, rappresentanti di rilievo delle istituzioni e del Terzo Settore, che supportano la Fondazione condividendo la loro esperienza e il loro sapere lontano dai luoghi tradizionali per trasformare il paese d’origine della Fondazione Augurusa in un campus universitario. Arrivano da tutta Italia e dall’estero – Azerbaijan, Kazakistan, Pakistan – anche i 27 giovani vincitori della Borsa di studio che consentirà di diventare professionisti dell’impatto sociale».

«A breve nascerà anche l’associazione professionale dei Social impact manager e stiamo lavorando per comporre il Comitato scientifico che dia il maggior rilievo possibile ad una figura professionale innovativa e decisiva per lo sviluppo socio-economico del Paese – dichiara il presidente della Fondazione, Francesco Augurusa -. Un percorso con queste caratteristiche non si è ancora mai visto. La gratuità abbatte le barriere che spesso ostacolano l’accesso all’alta formazione, non più elitaria ma meritocratica. La formula residenziale – anch’essa gratuita – favorisce la commistione di idee, lo sviluppo del senso di comunità e la solidarietà tra chi inizia un percorso tutto da costruire. L’indiscutibile qualità dei docenti garantisce lo sviluppo di competenze, non solo conoscenze teoriche».

«Da anni siamo al fianco della Fondazione Augurusa – sottolinea Benedetto Delle Site, presidente del Movimento giovani Ucid che promuove il Corso in collaborazione con la Fondazione -. Congiuntamente sono state promosse moltissime iniziative e buone pratiche, che hanno trasformato radicalmente la vita delle persone e restituito loro dignità».

La prima edizione del corso proseguirà fino al 30 aprile – per un totale di 300 ore – con nomi d’eccellenza come Enrico Giovannini, Stefano Zamagni, Renato Loiero, Mons. Mariano Crociata, Gianluigi Greco, Leonardo Becchetti, Luigino Bruni.