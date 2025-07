Nicotera, entra e accoltella alla gola il marito della farmacista poi si allontana in stato confusionale. Comunità sotto shock

Momenti drammatici a Nicotera, dove questa sera è stato accoltellato il marito della titolare della farmacia Medma in via III Rione Margherita, Cinzia Maria Matarozzo. A compiere il gesto sarebbe stato un ragazzo, che è entrato nell’esercizio commerciale e ha accoltellato alla gola l’uomo, lasciandolo esangue. Sul posto ambulanze e pattuglie dei carabinieri. Ignoti per ora i motivi del gesto, anche se dalle prime indiscrezioni pare che non si tratti di una rapina e che i due si conoscessero. Le condizioni del ferito sarebbero gravi, tanto che è dovuto intervenire l’elisoccorso.

Una volta compiuto il delitto, il ragazzo si è allontanato in stato confusionale e avrebbe raggiunto un bar dove avrebbe cominciato a raccontare quello che aveva fatto. Qui lo hanno trovato i carabinieri e lo hanno arrestato.