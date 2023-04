Migranti minori non accompagnati, il Comune di Filogaso pronto ad accoglierli temporaneamente

Il Comune di Filogaso ha individuato un immobile adibito ad asilo nido all’interno del quale offrire temporaneo ricovero a minori stranieri non accompagnati. Lo ha stabilito il sindaco Massimo Trimmeliti con apposita ordinanza. Il documento parte dalla presa d’atto che il “Comune di Vibo Valentia è stato individuato come città di sbarco per l’accoglienza dei migranti provenienti da Nord e Sud Africa a causa di guerre, persecuzioni, povertà e mancanza di lavoro tra i quali è notevole il numero di minori stranieri non accompagnati, i quali vengono accolti in strutture temporanee messe a disposizione dalle amministrazioni comunali e gestite dal volontariato e cooperative sociali”. [Continua in basso]

I minori stranieri non accompagnati, al momento dello sbarco, sono infatti affidati alla Questura di Vibo Valentia, ai servizi sociali del Comune di Vibo e “collocati nella struttura temporanea di accoglienza, in attesa di essere collocati in strutture protette autorizzate e accreditate per l’accoglienza dei minori”. Il Comune ha valutato la “disponibilità della Società cooperativa sociale “Guardo oltre”, con sede a Vibo Valentia ad ospitare un numero limitato di minori non accompagnati (massimo 20 minori) nell’immobile adibito ad asilo-nido servizio integrativo per l’infanzia denominato “Fracassopoli” a Filogaso”. Il sodalizio dovrà garantire:

Corso minimo di informazione e formazione

Corso di integrazione con il territorio;

Corso di socializzazione con la cittadinanza;

Corso di cultura civica.

L’autorizzazione all’utilizzo dei locali sarà valida fino al 30 aprile 2023. Il Servizio sociale del Comune di Vibo Valentia entro il termine massimo provvederà al trasferimento e alla collocazione dei minori non accompagnati in centri di seconda accoglienza del Sai.

Arrivati al porto di Vibo Marina 390 migranti a bordo della nave Diciotti: ci sono anche 25 bambini