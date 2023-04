Arrivati al porto di Vibo Marina 390 migranti a bordo della nave Diciotti: ci sono anche 25 bambini

VIDEO-FOTO | Hanno trascorso in mare circa 5 giorni. Saranno sistemati provvisoriamente in un capannone a Portosalvo, poi il trasferimento verso le regioni del Nord

L’arrivo della Diciotti al porto di Vibo Marina

Sono 390, di cui 7 donne e 25 bambini. Si tratta dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera arrivata questo pomeriggio nel porto di Vibo Marina. Provengono da Yemen, Pakistan, Bangladesh, Siria ed Egitto. Avrebbero trascorso in mare circa 5 giorni, sono stati soccorsi dalla Diciotti ieri mentre erano su un motopeschereccio in navigazione fra la Sicilia e la Grecia.

I 390 migranti giunti a Vibo Marina saranno momentaneamente trasferiti in un capannone nella vicina frazione di Portosalvo, ma tra uno, massimo due giorni partiranno alla volta del Nord Italia. Lo ha riferito il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, che è sul posto insieme al questore, ai comandanti territoriali delle forze dell’ordine, Croce rossa e Protezione civile. [Continua in basso]

L’arrivo della Diciotti a Vibo Marina

Alcuni dei migranti presentano escoriazioni agli arti, altri ipotermia e cinetosi. A bordo ci sono anche tre casi accertati di scabbia. Uno dei migranti, in gravi condizioni, è stato prelevato questa notte con un elicottero. Sulla nave anche una donna al sesto mese di gravidanza, che sarà trasferita allo Jazzolino. Presente pure un invalido sulla carrozzina. Le condizioni generali non sono preoccupanti.



Si tratta del 36esimo sbarco nel porto di Vibo Marina, l’ultimo risale al 2018. Poco dopo l’attracco della Diciotti nel porto, sono iniziate le operazioni di sbarco dei migranti. [In basso le foto]

