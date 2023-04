Migranti attesi a Vibo Marina, per Fusca (Azione) la sistemazione prevista è inadeguata

“E’ di ieri la notizia secondo la quale al Porto di Vibo Marina arriveranno circa 400 migranti che necessitano certamente di accoglienza ma rispetto ai quali occorre aprire una riflessione in ordine agli immobili presso cui saranno ospitati”. Così Francesco Fusca, vice segretario cittadino di Azione. “Vi è da premettere che la nostra posizione politica è certamente quella dell’inclusione nel senso che riteniamo prioritaria l’accoglienza come valore derivante dal senso di umanità e fratellanza che deve contraddistinguere ogni essere umano, ma esprimiamo delle preoccupazioni in ordine alla circostanza secondo la quale i migranti potrebbero trovare sistemazione nell’edificio antistante la scuola elementare di Porto Salvo che proprio in questi giorni è stato oggetto di attività di manutenzione straordinaria”. [Continua in basso]

“E infatti, – prosegue Fusca – tale edificio dista giusto qualche metro dalla scuola ed insiste nella zona industriale di Porto Salvo il che rende incompatibili le due destinazioni per ragioni igienico sanitarie ed anche per ragioni di carattere prettamente urbanistico. Ed infatti, come avviene in tutte le altre città di Italia, i centri di accoglienza o gli immobili destinati a tale evenienza devono rispettare degli standard richiesti sia per garantire gli stessi migranti e sia per consentire una integrazione graduale ed efficiente. Per tale ragione, resteremo vigili e soprattutto riteniamo di interpretare le preoccupazioni dei genitori dei bambini della suddetta scuola ai quali garantiamo massimo impegno e massima attenzione, nella

consapevolezza che l’accoglienza dei migranti deve coniugarsi con altre esigenze fondamentali e pertanto che gli immobili destinati all’accoglienza devono essere diversi da quello indicato”.

