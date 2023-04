Migranti: atteso nuovo sbarco a Vibo Marina

Le istituzioni del territorio provinciale e le associazioni si stanno attivando per accogliere le persone in arrivo al porto

Coesione e intesa alla base dell’organizzazione messa in atto dalle istituzioni della provincia di Vibo Valentia, per uno sbarco di migranti atteso al Porto di Vibo Marina. L’arrivo di centinaia di persone è previsto, con molta probabilità, nella giornata di domani. Unitamente alle istituzioni, anche i cittadini e il mondo dell’associazionismo (in particolare la Protezione civile e la Croce Rossa Italiana) si stanno adoperando per offrire aiuto ai migranti attesi nella frazione costiera.

