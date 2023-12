Filogaso, iniziative benefiche in memoria della piccola Matilde Cugliari

La piccola Matilde Cugliari continua a vivere attraverso le tante iniziative benefiche promosse dall’associazione Onlus che porta il suo nome. L’ultima, in ordine di tempo, si è consumata all’interno dei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Day hospital dell’ospedale Pugliese e nel reparto di Oncologia ed Ematologia pediatrica dell’ospedale Ciaccio, entrambi attivi a Catanzaro. Si tratta, nello specifico, del dono di piccoli panettoni artigianali e di giochi destinati ai bambini ricoverati nei due nosocomi. A consegnare i regali, la presidente de “I sogni di Matilde”, Maria Selvaggio, tra l’altro mamma della bimba di Filogaso morta nel dicembre del 2019 a causa di una malattia incurabile, dopo essere stata ricoverata e curata proprio in una delle “camere bianche” del reparto del Ciaccio. Il progetto benefico è stato attuato in collaborazione con la pasticceria “Liberpan” di Filogaso e con l’aiuto di Noemi Rachieli, esponente dell’associazione “Terra Amica”. “I sogni di Matilde”, tuttavia, non si fermano qui, visto che già domani 23 dicembre è in programma un’altra iniziativa solidale. Si tratta, in questo caso, dell’organizzazione della prima edizione del Presepe Vivente, il cui ricavato andrà a favore dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria. L’evento si svolgerà sempre a Filogaso, su corso Garibaldi. Si partirà alle 16 con l’inaugurazione della Via del Vischio. Seguiranno l’arrivo di Babbo Natale, con le sue fantastiche renne, e la consegna delle letterine da parte dei bambini presenti. La serata sarà animata da “Mamma che festa”, con lo spettacolo di bolle di sapone e la messa a disposizione di palloncini modellabili, trucca bimbi, baby dance e zucchero filato. Il tutto “condito” dalla possibilità di gustare dolci tipici natalizi, quali le zeppole, la pignolata e la cacarajozza, panini con la porchetta e del buon vino.

