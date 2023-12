Natale solidale: Tonno Callipo e associazione Valentia raccolgono 800 chili di prodotti alimentari

Un lungo pomeriggio di solidarietà e beneficenza quello andato in scena ieri al Vibo Center di Vibo Valentia. La Tonno Callipo femminile con tutte le sue atlete e lo staff tecnico capitanato da coach Boschini, ha partecipato alla raccolta alimentare assieme all’Associazione Valentia di Antony Lo Bianco ed ai suoi volontari. In pieno clima natalizio, le varie atlete giallorosse dalle sorelle Vinci a Piarulli, da Cellamare a Darretta, da Scibilia a Landonio e tutte le altre assieme hanno dato vita ad una raccolta alimentare per le persone più bisognose. Così come era stato negli ultimi due anni, per la terza volta consecutiva la società giallorosa del presidente Pippo Callipo ha aderito all’appuntamento con la solidarietà. Così, presso il Centro commerciale, la squadra giallorossa, capolista imbattuta del torneo di Serie C, ha incontrato gli avventori che si sono dimostrati alquanto sensibili. Gli utenti hanno consegnato uno o più prodotti per le tante persone bisognose, contribuendo a questa significativa raccolta alimentare.

Il clima natalizio ha favorito la lodevole iniziativa messa su con disponibilità e convinzione da parte degli organizzatori. Alla fine dell’intero pomeriggio sono stati raccolti circa ottocento chilogrammi di prodotti alimentari. Un ottimo risultato, leggermente inferiore allo scorso anno. Tanti cittadini hanno voluto contribuire al progetto destinato a famiglie in difficoltà. Particolarmente soddisfatto Anthony Lo Bianco, presidente dell’Associazione Valentia: “Abbiamo ritenuto essenziale – spiega – ideare un progetto che ponesse al centro l’individuo e le sue necessità fondamentali, in linea con il nostro impegno. Collaborare con un club prestigioso come la Tonno Callipo Volley, con cui ci unisce un’amicizia solida e fonte di continui e meravigliosi atti di solidarietà, rappresenta per noi un onore e una gioia. Desidero esprimere un caloroso ringraziamento al presidente Pippo Callipo, al vice presidente Filippo Maria Callipo ed a tutte le giocatrici coinvolte, nonché al centro commerciale Vibo Center e al suo direttore per aver reso possibile anche quest’anno l’organizzazione di un evento così significativo per la nostra comunità”. Compiacimento è stato espresso anche dalla Tonno Callipo che ha pure inteso ringraziare chiunque ha partecipato al progetto: il presidente Pippo Callipo ha dimostrato negli anni di tenere al territorio vibonese, non solo però attraverso l’attività sportiva che è pure tanto per i significativi risvolti sociali, quanto anche organizzando da sempre varie iniziative indirizzate alla persona in sè, nelle sue varie dinamiche com’è appunto questa della raccolta alimentare.

LEGGI ANCHE: Mileto, successo per il concerto di inclusione sociale “Né bianco né nero”

Vibo, Caritas diocesana e Despar insieme per la cena di solidarietà

L’associazione “Valentia” punta ad aiutare i bisognosi con il giocattolo sospeso