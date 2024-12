Natale in musica a Filadelfia, successo per il concerto della Pro Loco che ha chiamato a raccolta gli artisti del territorio

Dai cori agli studenti del conservatorio, dai gruppi musicali locali alla cantante OffBianca reduce dai programmi tv All Together Now e Amici. Tanti i talenti che si sono esibiti nell'auditorium comunale

Celebrare la magia del Natale attraverso la musica: questo l’obiettivo dell’evento organizzato dalla Pro Loco di Filadelfia e dall’amministrazione comunale nell’auditorium cittadino. «L’evento – si legge in una nota diffusa dal sodalizio guidato dal presidente Gabriele Runca – ha voluto essere un omaggio alle grandi e forti tradizioni musicali di Filadelfia e un’occasione per condividere l’amore per la musica, che da sempre contraddistingue l’intera comunità. I musicisti che si sono esibiti rappresentano la passione ed il talento che fioriscono in questo territorio. Con le loro note, hanno accompagnato i presenti in un viaggio fatto di emozioni e ricordi, per vivere appieno lo spirito natalizio.

Gabriele Runca nel presentare la serata ha evidenziato che «il Natale è un momento speciale dell’anno, un’occasione per riunirsi e condividere la magia delle festività con amici, familiari e membri della comunità. Per la Pro Loco il 2024 è stato ricco di eventi ed iniziative che hanno messo in luce lo spirito di comunità. Grazie all’impegno di tutti, sono stati realizzati progetti che hanno valorizzato il nostro territorio e hanno creato legami più forti. Oggi siamo qui non solo per festeggiare, ma anche per rinnovare il nostro impegno verso la comunità». Il presidente ha quindi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della festa: «Un grazie speciale va ai numerosi musicisti che hanno voluto condividere con noi questa serata».

La serata è stata un viaggio attraverso melodie, ritmi ed emozioni portate sul palco da musicisti, maestri di musica, studenti di conservatorio ed autodidatti. I presenti si sono lasciati trasportare da quel legame speciale che la musica sa creare tra chi suona e chi ascolta. La Festa ha avuto inizio con l’antico suono della Zampogna di Santino Mancari ed il sax di Checco Gugliotta. Subito dopo c’è stata la prima esibizione dei cori parrocchiali. Il canto di Natale che è stato presentato era il Minuitchrétiens composto nel 1847.La formazione corale che si è esibita era formata da componenti del Coro della Parrocchia San Teodoro, e da qualche elemento del Coro di Santa Barbara. Alla direzione il maestro Francesco Caruso, da poco nominato direttore del Coro della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea che sarà impegnato nelle celebrazioni dell’Anno Santo Giubilare, che inizieranno il prossimo 29 dicembre presso la Cattedrale di Mileto.

La Pro Loco si è affidata per la conduzione della serata all’esperienza degli storici presentatori di Filadelfia Franca Bilotta ed Enzo Provenzano che molti spettacoli hanno negli anni presentato. Subito dopo è stata letta la Poesia “Natale” di Erri De Luca da parte del presidente dell’Associazione Filadelfia Nostra, Rosetta Chiaravalloti. È seguita l’esibizione del trio composto da Fiorenzo Bilotta, Francesco Morgillo e Chiara Caputi con il brano White Christmas in versione acustica.

Il gruppo Serenata sotto le stelle, non al completo, nato nel 1984 e che mantiene viva la tradizione delle serenate composto da Renato Bilotta, Mimmo Caruso, Dorio Villelli, Pino Runca e Gabriele Runca ha eseguito Che duci stufigghiu.

Si è esibito quindi il Gruppo musicale della novena natalizia, che con la tradizionale novena di Natale e con le sue musiche attraversano le vie del paese dalle 5 alle 6 del mattino e che affonda le radici nel Natale del 1978, che grazie ad un gruppo di musicisti facenti parte dell’allora Complesso bandistico Città di Filadelfia, sta mantenendo viva la tradizione musicale della Novena natalizia continuando ininterrottamente dalla data della sua prima esibizione sino ai nostri giorni, grazie all’AMPAS – Associazione Musicale Paolo Serrao. Quest’anno i componenti, tutti facenti parti dell’Ampas, sono: Davide Diaco, Gianpietro Rondinelli e Dorio Villelli; Giuseppe Mazzotta; Pietro Caruso, Tommaso Bilotta e Carmelo Carchedi. l brano eseguiti sono stati: Tu scendi dalle stelle, Jingle bells e In notte placida.

Il trio I micidari nato nel 2021 ha eseguito: Holly Jolly Christmas di Michael Bublé e Hallelujah di Leonard Cohen. Il trio è composto dal maestro Giovanni Bartucca, da Pino Runca e Gabriele Runca.

È stata la volta dell’Associazione Filagramma che ha eseguito il brano I child is born di Thad Jones. E successivamente un’improvvisato brano natalizio. Filagramma è un’associazione culturale musicale impegnata nella promozione e diffusione della musica e delle arti. Si dedica all’organizzazione di eventi, concerti e attività formative. Il Gruppo che si è esibito stasera era composto dai maestri Francesco Gugliotta, Giuseppe Gugliotta, Simone Gugliotta e da Pino Runca.

Subito dopo l’esibizione di OffBianca che è il nome d’arte di Bianca Maria Provenzano, classe ’99. Ha partecipato ad alcuni programmi televisivi tra cui il talent “All Together Now” (Canale 5) e il pomeridiano di “Amici” di Maria De Filippi. Ha partecipato la scorsa estate al Deejay On Stage (Il più grande Evento di Radio Deejay, presentato da Rudy Zerbi in piazzale Roma a Riccione) aggiudicandosi il posto in semifinale con il brano che ha cantato e’1INDERAL. Poi Tocci, un giovane cantautore cosentino, che attualmente studia presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, ha cantato insieme ad OffBianca, un Mashup riadattato su una chiave attuale dei brani “Gli ostacoli del cuore” e “Ti vorrei sollevare” di Elisa e Negramaro.

In conclusione della serata tutti i musicisti e cantanti che si sono esibiti sono stati invitati a salire sul palco ed a cantare insieme al pubblico il canto finale: Tu scendi dalle stelle, famosa pastorale natalizia italiana. Il presidente Runca a nome della Pro Loco ha concluso la serata augurando a tutti un Natale pieno di gioia e serenità.