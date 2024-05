Cessaniti, tenta di uccidere la compagna con una motosega: blitz dei carabinieri all’ultimo secondo

Ha chiamato i carabinieri in preda al panico, riferendo che il suo convivente voleva ucciderla con una motosega. L’episodio all’interno di un’abitazione di Cessaniti, dove sono tempestivamente intervenuti i militari della locale Stazione e di quella di Filandari che hanno così sventato il tentato omicidio. La chiamata al 112 è arrivata in tarda serata. Giunti sul posto in pochi attimi, i carabinieri hanno scavalcato una recinzione alta 3 metri dopo aver visto la vittima dell’aggressione in grave pericolo sul balcone di casa. L’uomo la teneva bloccata puntandole una motosega sul petto e cercando di metterla in moto. I militari hanno quindi sfondato la porta dell’appartamento e poi quella della camera che dava accesso al balcone e con un’azione fulminea durata 60 secondi sono riusciti a fermare l’aggressore prima che potesse portare a compimento il suo gesto.

Seppur equipaggiati di giubbotti antiproiettile, armati di spray al peperoncino e strumenti per il mantenimento dell’ordine pubblico, i carabinieri sono riusciti a fermare l’aggressore senza far ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica e garantendo l’integrità fisica di tutti i coinvolti. Nessuno ha di fatto riportato lesioni di alcun tipo. Le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo e dal sostituto co-titolare del procedimento. Il gip ha poi convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’indagato, accusato per tentato omicidio aggravato e per violenza e minacce a pubblico ufficiale.

