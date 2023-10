Drapia, si procede sul collegamento stradale con la Cittadella di Padre Pio

Strada di accesso alla Cittadella di Padre Pio

«Procede spedita la “Realizzazione strada comunale area Discepoli Padre Pio”». A dichiararlo è il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli, il quale afferma che «una volta redatto il progetto esecutivo, si passerà alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria per dare il via all’iter burocratico necessario alla realizzazione dell’opera». Questo intervento di 800mila euro di fondi regionali, «si andrà ad aggiungere al precedente intervento realizzato in località Taccone, dove il primo tracciato è stato già realizzato grazie a un finanziamento ministeriale. L’area in questione – sottolinea Porcelli – rappresenta il futuro del nostro territorio comunale ed è la zona di eccellenza di Drapia. I fondi Pnrr non hanno previsto al momento alcun intervento sulla viabilità, settore di estrema importanza per l’evoluzione del nostro Comune. Ecco perché – aggiunge il sindaco – con la mia amministrazione ci si è impegnati per cercare una strada per realizzare l’opera in questione». Sommando quindi i finanziamenti ottenuti fin qui per località Taccone, la Cittadella di Padre Pio e il collegamento con Tropea con il completamento della strada Briganteu, «siamo orgogliosi di poter affermare che il territorio di Drapia, per quanto concerne la sola viabilità, è stato beneficiario di oltre 3milioni di euro». Somma cospicua alla quale «a breve – anticipa Porcelli – si aggiungerà un quarto finanziamento ministeriale di 500mila euro per un progetto di rifacimento stradale assai importante del quale però, daremo ufficialmente notizia prossimamente».

