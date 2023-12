Violenza sulle donne, al “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno un dibattito con gli studenti

“Oltre le ombre, insieme contro la violenza sulle donne”. Una tematica di stringente attualità, che gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, hanno inteso affrontare in un incontro che si terrà giovedì 7 dicembre prossimo, alle ore 9:30, nei locali di Palazzo “Chimirri” per celebrare la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” (International Day for the Elimination of Violence against Women). Una ricorrenza nata per promuovere la cultura del rispetto, l’emancipazione femminile, la lotta ai maltrattamenti e al femminicidio. Proprio su questo dibatteranno gli allievi dell’Einaudi, che rivestiranno un ruolo attivo e da protagonisti, nella promozione della riflessione e la sensibilizzazione sul tema. L’incontro sarà moderato dagli alunni della quinta B, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e ad esso prenderanno parte il dirigente scolastico, Antonino Ceravolo, l’avvocato Sara Spanò, operatrice del centro anti violenza la dottoressa Consuelo Franco, psicologa del Centro anti violenza e un funzionario del Commissariato di polizia di Serra San Bruno.

