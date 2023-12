Serra San Bruno, una scarpa rossa gigante contro la violenza sulle donne

Il movimento “Liberamente” ha donato alla cittadinanza di Serra San Bruno un’opera frutto dell’artigianato serrese per confermare il “No” alla violenza sulle donne. L’opera, consistente in una grande scarpa rossa posizionata nel parco giochi ubicato nella parte finale di via Matteotti, vuole rappresentare un forte segnale contro ogni forma di violenza di genere sottolineando che «ogni singola identità va rispettata e tutelata». Tale messaggio, secondo i componenti del movimento, «deve partire principalmente dagli uomini con l’obiettivo di costruire una comunità realmente basata sull’uguaglianza e rivolta al rispetto delle identità». Fra i promotori dell’iniziativa anche il sindaco Alfredo Barillari che ha rimarcato come sia necessario «mantenere alta l’attenzione e battersi quotidianamente, e non solo il 25 novembre, contro questa forma di violazione dei diritti umani». Il movimento “Liberamente” ha pubblicamente ringraziato i fautori dell’opera Bruno Maiolo e Nicolino Timpano.

