Zambrone, la statua di donna Brettia completerà il Museo “Calabria al femminile”

Tutto pronto nella frazione di San Giovanni di Zambrone per la seconda e ultima parte della II edizione della manifestazione “Foglie rosse, foglie gialle”, che si terrà mercoledì 29 novembre alle ore 11:00 presso piazza XVII Marzo. L’evento, supportato dalla Regione Calabria nell’ambito degli eventi di “Calabria straordinaria”, è organizzato dall’amministrazione comunale in piena sinergia con la parrocchia “Santa Maria Vergine” di San Giovanni, retta da don Mario Fusca. A dare un ulteriore contributo per la buona riuscita della manifestazione, che già nella sua prima parte ha registrato notevole adesione di pubblico, sono stati anche i tanti giovani volontari del posto che si sono prodigati con impegno e generosità. Un ulteriore aiuto è giunto poi dai prestatori del Servizio civile universale. La seconda parte della kermesse, che coniuga musica popolare, poesia vernacolare e degustazione di castagne e altri prodotti tipici locali, si conclude con l’inaugurazione della sedicesima statua dedicata a donna Brettia, realizzata da Antonio La Gamba e installata all’interno del Museo a cielo aperto “Calabria al femminile”. All’evento, saranno presenti le scolaresche locali, le autorità civili e i rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata da Corrado L’Andolina.

