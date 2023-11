Zambrone, tutto pronto per l’avvio del servizio mensa

Tra circa una settimana anche a Zambrone inizierà il servizio mensa per tutte le scuole del territorio comunale. Ad ufficializzare la notizia è il sindaco Corrado L’Andolina il quale sottolinea che i tempi di attesa «sono dovuti al trasferimento delle suppellettili, quindi banchi e sedie, da parte dell’azienda che ha vinto l’appalto. I locali scolastici, di fatto, sono già pronti e perfettamente idonei per l’avvio del servizio. Quindi entro circa una settimana la mensa sarà effettiva per tutti». A gestire la refezione scolastica è la società Scamar srl con sede in Lamezia Terme, per un importo complessivo di quasi 55mila euro. Sul costo del singolo ticket mensa, il primo cittadino ha puntualizzato che «fino al 31 dicembre di quest’anno le famiglie continueranno a pagare il servizio 1,80 euro a pasto, mentre dal 1 gennaio 2023 il singolo buono mensa cambia prezzo e sale a 2,50 euro a bambino. La quota rimanente, dal momento che ogni ticket è fissato nel capitolato d’appalto a 5,50 euro – ha infine concluso L’Andolina – sarà coperta con fondi comunali».

