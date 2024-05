A Santa Domenica di Ricadi il riuscito convegno “Parchi marini e aree protette”

Sono emersi spunti interessanti dal convegno “Parchi marini, aree protette e tutela ambientale: Quale futuro del nostro mare?”, organizzato dal Rotary Club “Distretto 2102” di Tropea a Santa Domenica di Ricadi, presso il locale museo archeologico e paleontologico (MuRi). L’incontro pubblico, proposto con il patrocinio del Comune di Ricadi e del locale circolo di Lega ambiente, ha permesso di focalizzare l’attenzione su un tema di grande attualità, di mettere in luce le tante criticità, ma anche le enormi potenzialità, insite del patrimonio marino che contraddistingue il territorio vibonese e l’intera Calabria. Il convegno, moderato da Vittoria Saccà, è stato introdotto dall’attivo presidente del Rotary Filippo Laria, il quale nell’occasione ci ha tenuto a ringraziare «tutti coloro che a vario titolo si interessano di questa importante risorsa e si impegnano spassionatamente ad educare, soprattutto i giovani, al rispetto del mare, fonte di sviluppo per l’intera economia del territorio». Lo stesso ha poi sottolineato l’impellente necessità, per amministratori, imprenditori turistici e associazioni cittadine, «di fare rete e di impegnarsi in modo sinergico per la tutela dell’ambiente». Dopo la serie dei saluti istituzionali, l’incontro è entrato nel vivo con le relazioni di Francesco Saragò (Circolo Legambiente Ricadi) e di Raffaele Greco (Commissario Ente parchi marini della Regione Calabria). Il primo si è soffermato sulle tante criticità proprie delle fiumare che affluiscono in mare riversando rifiuti, detriti e sostanze tossiche, «tant’è che le analisi effettuate da Goletta verde evidenziano alti tassi di microrganismi patogeni, rischiosi per la balneazione turistica».

Il secondo, invece, ha passato in rassegna i parchi marini che nasceranno in Calabria, sia sul versante tirrenico che su quello ionico. In particolare, Greco si è soffermato su quello che sorgerà nella vicina costa di “Capo cozzo”. E, a tal proposito, la sede regionale nascerà proprio presso la Tonnara di Bivona, «coinvolgendo tutte le associazioni del territorio». Tra gli interventi, anche quello di Fabio Mazzitelli, titolare di una locale azienda di profumi, attenta alla pulizia e alla conservazione del mare circostante. Interessanti sono risultati anche i successivi momenti di discussione e di interazione in sala, che hanno permesso di approfondire il tema della balneazione turistica e della salvaguardia della salute dei cittadini. Ad arricchire il tutto, la proiezione di immagini che hanno permesso di mettere in rilievo le enormi bellezze della Costa degli Dei. Le conclusioni sono state tratte dallo stesso presidente Laria. «Oggi più che mai – ha sottolineato la guida del Rotary di Tropea – c’è bisogno di costanti interventi di controllo e di bonifica dei torrenti, che permettano di salvaguardare la flora, la fauna e gli stessi futuri parchi marini. E, infine, di capire che i problemi esistenti vanno risolti pensando al presente, al futuro e non più al passato».

