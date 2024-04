Santa Domenica, l’associazione “Futura” dona un defibrillatore alla comunità

Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, l’associazione “Futura, Santa Domenica” ha donato alla comunità un defibrillatore acquistato con l’intero ricavato del torneo di calcetto natalizio e con una parte del fondo cassa del sodalizio. L’importante strumento salvavita è collocato presso Piazza Roma all’interno di un’apposita teca: «Fin da subito – spiegano i membri dell’associazione – abbiamo pensato di utilizzare quel denaro per qualcosa che contribuisca a salvare una vita. La scelta è ricaduta su un defibrillatore che fosse al servizio di tutta la comunità. Un sincero ringraziamento, in particolare, va ad un rivenditore di Vibo che ci ha supportati nell’acquisto e nella scelta dandoci anche tutte le indicazioni necessarie sulle modalità di uso e d’installazione. Ringraziamo anche l’Amministrazione comunale che ha accolto questa nostra richiesta e il signor Pasquale Rizzo che ci ha aiutato ad installare il defibrillatore. In caso di emergenza, la teca che contiene il defibrillatore può essere rotta. Inoltre, nella custodia in cui è presente lo strumento, è incluso un libretto contenente le istruzioni di utilizzo». Sempre «in caso di emergenza, le chiavi per aprire la teca potranno essere chieste a tutte le attività commerciali che si trovano in prossimità della piazza o anche al vicino museo paleontologico. Infatti, sia ai titolari delle attività commerciali e sia ai ragazzi che lavorano al museo, abbiamo fornito una copia delle chiavi. Sicuramente, in un futuro non lontano da qui – concludono – sarà organizzato un incontro pubblico per approfondire tutto ciò che riguarda il defibrillatore e il suo corretto utilizzo».

