Vibo, concluso il corso per l’uso del defibrillatore promosso dall’Ente bilaterale commercio

Si è tenuto nei giorni scorsi a Vibo Valentia il corso blsd promosso dall’Ente bilaterale commercio, Terziario e servizi di Catanzaro, Crotone e Vibo in stretta collaborazione con Confcommercio Calabria Centrale – Area territoriale di Vibo Valentia. L’appuntamento, rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle lavoratrici aderenti all’Ente, fa parte di una campagna di formazione e promozione della salute messa in campo da Ebt e mirata alla formazione nell’ambito di funzioni vitali e defibrillazione precoce allo scopo di fornire nozioni teoriche e pratiche facilmente applicabili in situazioni di emergenza. Durante il corso, ai partecipanti, è stato insegnato l’uso del defibrillatore semi-automatico esterno in ambito extra-ospedaliero e le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino. Inoltre, verranno proposte ai partecipanti nozioni sul riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio, rianimazione, applicazione, in sicurezza, della sequenza di scariche di defibrillazione e Rcp e rilevazione di anomalie di funzionamento dell’apparecchio.

“Questo percorso che stiamo portando avanti in maniera coordinata e continuativa in collaborazione con Confcommercio – ha affermato il presidente Fortunato Lo Papa – ci consentirà di avere una provincia e un territorio sempre più cardioprotetto. Come Ente bilaterale stiamo mettendo sul piatto tante risorse da spendere per la formazione e la riqualificazione degli addetti ai settori di nostra competenza in ambiti così nevralgici e allo stesso tempo poco attenzionati. Gli incidenti e le morti sul lavoro sono ancora raccontati con numeri da bollettino di guerra, non bastano parole e retorica, non basta il cordoglio ma c’è bisogno di fatti. Nel nostro piccolo è quello che stiamo facendo con i corsi blsd e con tutto il nostro bagaglio di proposte e interventi in merito alla salute e sicurezza sul lavoro”. “Allo stesso tempo l’Ente sta portando avanti un’offerta formativa variegata per fornire sempre più competenze e potenzialità a datori di lavoro e lavoratori. Ci preme, in particolare, dare attenzione al territorio di Vibo Valentia che ha – conclude Lo Papa – nell’ambito del commercio e dei servizi molte potenzialità che se adeguatamente sviluppate possono incrementare l’ambito territoriale e renderlo sempre più attrattivo”.

LEGGI ANCHE: Bilateralità nel Terziario: a Vibo il convegno sulle novità in materia di lavoro 2024

Incontro tra domanda e offerta di lavoro a Vibo, accordo tra scuole e Centro per l’impiego

A Vibo il corso Blsd promosso dall’ente bilaterale del Terziario