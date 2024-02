Incontro tra domanda e offerta di lavoro a Vibo, accordo tra scuole e Centro per l’impiego

Il responsabile del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia, Gianluca Contartese, ha accolto presso la propria sede altri partner del progetto che con la sottoscrizione dell’Accordo operativo integrativo entrano a far parte della rete già costituita nel gennaio scorso. Pertanto, insieme agli attori del Mercato del Lavoro del territorio (Camera di Commercio, Confindustria, Cna, Fondazione consulenti per il lavoro delle sedi di Vibo Valentia) e agli istituti scolastici: Liceo Statale “Vito Capialbi”, Iis “De Filippis e Prestia”, Iis, Itg Iti, Iis “P.Galluppi” di Tropea, il network territoriale che mira a connettere i giovani al mercato del lavoro si arricchisce con la partecipazione dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Vibo Valentia, rappresentato dal suo presidente Francesco La Piana e, sul fronte delle scuole, con il Liceo scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia rappresentato dalla dirigente scolastica Licia Maria Bevilacqua, con l’Ipseoa E. Gagliardi di Vibo Valentia nella persona della dirigente scolastica Eleonora Rombolà e con l’Ite G. Galilei di Vibo Valentia rappresentato dal dirigente scolastico Raffaele Suppa. Il supporto al Centro per l’impiego per il coordinamento delle azioni progettuali è affidato ad Anpal Servizi Spa.

Il ruolo dei nuovi partner del progetto è già ben delineato nell’articolazione del progetto: i laboratori di orientamento alle transizioni che si svolgeranno a favore degli studenti in uscita dagli istituti scolastici coinvolti nel partenariato si arricchiranno anche grazie a specifiche competenze offerte dai consulenti del lavoro in qualità di formatori e che in aula tratteranno temi di stretta pertinenza del mondo del lavoro quali l’apprendistato, i tirocini formativi, le tipologie di contratto di lavoro, gli aspetti retributivi, fiscali e previdenziali del rapporto di lavoro, la sicurezza sul lavoro.

Il ruolo dell’Ordine dei consulenti del lavoro sarà inoltre, insieme agli altri partner, quello di promuovere presso le imprese assistite i profili dei diplomandi in uscita dal percorso scolastico, al fine di verificare i fabbisogni professionali ed attivare processi di selezione e incrocio rispetto alle aziende interessate. A conclusione dell’articolato processo di transizione scuola-lavoro attivato dal progetto sarà il “Job day for school” che consentirà agli studenti in uscita di avere un primo contatto con il sistema delle imprese favorendo l’incontro tra la domanda, proveniente dalle imprese, e l’offerta di profili in uscita, gli studenti diplomandi appunto, opportunamente mappati ed orientati dagli attori della rete partenariale. Gli studenti avranno l’opportunità di sostenere dei colloqui di lavoro e di essere selezionati dalle aziende individuate dalla rete, per svolgere attività lavorativa o tirocini formativi. Il Centro per l’impiego di Vibo Valentia manterrà la regia della rete partenariale, anche oltre le attività previste dal progetto presentato le scorse settimane, poiché sono in cantiere altre azioni, sul fronte dell’incrocio domanda/offerta, che renderanno stabile la collaborazione tra i partner oggi protagonisti della firma dell’accordo.

