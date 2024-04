Dalla storia di Tropea ai suoi personaggi illustri, le passeggiate culturali conquistano i ragazzi

«I ragazzi si sono dimostrati curiosi, interessati ma soprattutto partecipi. Non spettatori ma protagonisti. Non potevo auspicare un riscontro migliore di questo». Dario Godano, fondatore e presidente dell’associazione “Libertas” nonché direttore artistico della rassegna “Andromeda”, stila un bilancio assai positivo in merito alla passeggiata letteraria svoltasi tra le viuzze e piazzette di Tropea con la partecipazione di ventiquattro studenti dell’istituto “Galluppi”. L’evento, tenutosi in concomitanza con la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ha coinvolto gli allievi della II, III, IV e V del locale liceo classico accompagnati dalle docenti Bruna Quattrone e Costanza Vicari. Gli allievi hanno così avuto modo di riscoprire i luoghi emblematici del centro storico tropeano, larghi e vie dedicati a poeti, scrittori e filosofi della secolare storia culturale della città tirrenica, sapientemente descritti da Godano: «L’itinerario dopo la conclusione presso la Scala Letteraria in Largo Vaccari ha avuto un fuori programma con la richiesta di alcuni giovani studenti “galluppini” di proseguire per un’altra ora per conoscere altri aspetti affascinanti e poco conosciuti del centro storico di Tropea».

La passeggiata letteraria

Un risvolto positivo e inatteso: «È stato gratificante. Gli studenti, ragazzi di 15/16 anni, hanno seguito l’appuntamento con coinvolgimento, mettendosi a confronto, portando le proprie esperienze e bagagli culturali. Parliamo di una generazione “scombussolata” dalla parentesi Covid che in città, nonostante i tanti “titoli” e il richiamo turistico internazionale, non sempre riescono a trovare punti di ritrovo, stimoli per coltivare le proprie passioni». La passeggiata letteraria, nel corso della quale si è anche parlato del ruolo dei libri e della cultura nella crescita della persona e anche dei territori, è stata da apripista: «Hanno già creato un gruppo Whatsapp per poter programmare future iniziative. Ne sono orgoglioso e mi sento anche responsabile. I ragazzi hanno bisogno di esempi, di buoni esempi», aggiunge il presidente di “Libertas”. Il sodalizio, nato nel 2017, si è distinto in questi anni per la promozione di eventi di livello a stampo culturale. Un’associazione attiva che si prepara a vivere a pieno la rassegna letteraria 2024 con un ciclo di dodici presentazioni di scrittori nel centro storico di Tropea. Il presidente Godano ha infine ringraziato le docenti e il dirigente degli Istituti superiori di Tropea, Nicolantonio Cutuli per la proficua collaborazione per la nuova rassegna letteraria “Andromeda”.

Andromeda, la kermesse

La kermesse prenderà il via il 28 aprile alle 18:00 con Titti Preta e Daniela Rabia che nella cornice dell’Antico Sedile di Portercole presenteranno i loro ultimi libri “Le donne sono isole” e “Il lato sbagliato della porta”. Seguiranno sabato 4 e domenica 5 maggio alle 18:00 “Tarassaco” romanzo d’esordio di Angelo Argondizzo e “Non muoio neanche se mi ammazzano” di Letizia Cuzzola, entrambi gli incontri si terranno nella Chiesa di San Giuseppe in Largo Mercato. Il fine settimana successivo, sabato 11 e domenica 12, vedrà nel cortile del Seminario Vescovile le presentazioni de “La casa non a caso” di Gennaro Ponte e “Leggende di Basilicata e Calabria” rimate da Armando Acri e illustrate da Patrizia Pichierri. Sabato 18 e domenica 19, nuovamente nella Chiesa di San Giuseppe, vi saranno Giovanni Mazzei con “Adolescenza senile” e Vincenzo Reale con “La fortuna del greco”. Lunedì 20 doppia presentazione dell’ultimo romanzo di Carmine Abate “Un paese felice”, alle ore 11:00 nell’aula magna del Liceo Scientifico “F. lli Vianeo” e alle ore 18:00 nella Cappella dei Nobili. L’ultimo fine settimana di maggio, sabato 25 e domenica 26, riavrà le presentazioni nel cortile del Seminario Vescovile con “La compagnia del lupo e la confraternita di Carpocrate” di Riccardo Cristiano ed “Evasioni d’amore” di Santo Gioffrè. Chiuderà la rassegna in concomitanza della fine del Maggio dei Libri 2024 l’ultimo libro di Francesco Giubilei “Follie ecologiste” venerdì 31 nella Cappella dei Nobili.

