Telefonini e un coltello sequestrati dalla penitenziaria nel carcere di Vibo

Due telefoni smartphone, una scheda Sim, un caricabatteria e un coltello di tipo rudimentale sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria all’interno del carcere di Vibo Valentia. Lo rende noto l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). I detenuti responsabili del possesso di tali strumenti sono stati denunciati. “Nonostante la presenza limitata di personale in servizio nel Reparto ad alta sicurezza è stata effettuata una perquisizione durante la quale sono stati trovati e sequestrati materiali proibiti accuratamente occultati. Ci complimentiamo per l’eccellente e professionale lavoro svolto dal personale della polizia penitenziaria coinvolto nella delicata operazione, nonché con il comandante facente funzioni per l’efficace coordinamento e l’abilità dimostrata nel condurre l’azione”.

