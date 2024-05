Ospedali del Vibonese, Mammoliti: «Vigilare per salvaguardia dei nosocomi di Serra e Tropea»

L’ospedale di Serra San Bruno

“La recente rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale che prevede l’inserimento di una clausola di salvaguardia a garanzia della permanenza dei presidi ospedalieri di Serra San Bruno e di Tropea, anche in epoca successiva alla costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, va accolta con favore e conferma, in pieno, la totale fondatezza delle preoccupazioni che, più volte, nei mesi scorsi, avevo manifestato in relazione al rischio di chiusura dei predetti nosocomi”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti. “Tanta era stata la mia preoccupazione – ricorda Mammoliti – che lo scorso mese di ottobre avevo presentato un’apposita interrogazione al presidente Occhiuto con la quale chiedevo di sapere per quale utile e valida ragione, nella parte del documento di cui al Dca n. 198 del 12 luglio 2023 dedicata ai “Nuovi Ospedali”, fosse stata inserita la norma che prevedeva l’assorbimento di tutti i posti letto in essere negli ospedali di Serra San Bruno e di Tropea, destinati agli ammalati acuti, all’interno del nuovo ospedale di Vibo Valentia, una volta realizzato. Al contempo, evidenziavo, come detta norma, comportando la perdita dei pochi reparti ancora funzionanti, avrebbe portato, inevitabilmente, alla chiusura dei presidi ospedalieri di Serra San Bruno e di Tropea. Grazie anche alla mia sollecitazione, oggi, finalmente, prendo atto che il presidente Occhiuto e la Struttura commissariale che a lui fa capo hanno deciso di incominciare ad affrontare seriamente il difficile problema dell’organizzazione e della distribuzione della rete ospedaliera, anche se ancora ci pare di capire che è un work in progress. Infatti, la clausola inserita nella nuova programmazione ospedaliera prevede una verifica ex post, nel senso che gli attuali presidi di Serra e Tropea saranno oggetto di una rivalutazione per comprendere il ruolo che potranno continuare a svolgere successivamente e compatibilmente con la realizzazione del nuovo ospedale. Nel frattempo, si apprezza il previsto incremento di posti letto di Tropea e Serra San Bruno. Continuerò, tuttavia, a vigilare – conclude Mammoliti – affinché tali obiettivi vengano mantenuti anche dopo la chiusura della campagna elettorale, al fine di garantire alla rete ospedaliera vibonese quei necessari investimenti per un effettivo potenziamento”.

LEGGI ANCHE: Gli ospedali di Serra e Tropea non chiuderanno con l’apertura del nuovo ospedale di Vibo – Video

Ospedale San Bruno e diritto alla salute nei paesi montani: «Spiragli per evitare smantellamenti»

Ospedale di Vibo, tensione per i nuovi “paletti” di entrata nei reparti per i parenti dei ricoverati