Zambrone: infiltrazioni d’acqua al plesso scolastico, s’interverrà sul tetto

«In alcune aule dell’edificio scolastico di Zambrone – ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina -, da diverso tempo si verificano, specie durante le intense piogge invernali, importanti infiltrazioni d’acqua». Sulla base di un sopralluogo mirato, effettuato dai tecnici comunali, «è stato riscontrato un problema di natura architettonica che riguarda proprio la pendenza del tetto. La sua conformazione – ha sottolineato L’Andolina – non è proprio a regola d’arte, sebbene la struttura in questione si trovi in ottimo stato e sia in regolare possesso di tutte le certificazioni di agibilità, incluso l’antincendio». Cogliendo quindi l’opportunità del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”, finanziato dal Ministero dell’Interno – dipartimento “Casa Italia”, «abbiamo presentato un progetto – ha spiegato il sindaco – per il rifacimento completo del tetto dell’edificio, in maniera preventiva, poiché il problema non è risolvibile diversamente». Il finanziamento richiesto, equivale alla soglia massima erogabile qualora il progetto dovesse essere approvato, vale a dire 700mila euro. «L’intervento – ha poi concluso L’Andolina – è importante non solo per salvaguardare una struttura che, altrimenti, verrebbe ad essere compromessa nel tempo, ma anche perché la stessa è grande ed ingloba oltre un centinaio di alunni che vanno dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado».

