Zambrone e la Giornata europea della cultura ebraica

Per l'evento in Calabria, su tutti i canali social dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, si parlerà di un ritrovamento archeologico avvenuto nel comune costiero nel 2013

Statuetta d’avorio

Il Comune di Zambrone per il settimo anno consecutivo ha aderito alla Giornata europea della cultura ebraica, che si svolgerà oggi, domenica 10 settembre. «In occasione di questo evento, che oramai rappresenta una parte fondamentale della tradizione della nostra comunità – ci ha fatto sapere il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina -, ci inorgoglisce sapere che, per quanto riguarda la regione Calabria, su tutti i canali social dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) verrà diffusa l’intervista video incentrata sulla statuetta d’avorio custodita all’interno del museo statale di Reggio Calabria. L’opera, risalente al 3000 a. c. circa è, di fatto, la prima testimonianza di manufatto votivo rinvenuto in tutta l’area mediterranea». La statuetta, è stata rinvenuta nel 2013 a Capo Cozzo, meglio nota come località Marinella, in occasione di una campagna di scavi archeologici promossa dall’università Federico II di Napoli.

La campagna di scavi del 2013

«In occasione di tale intervista video – ha poi precisato L’Andolina -, proprio il ritrovamento di questo manufatto mi ha dato il pretesto per parlare di cultura ebraica nel Mediterraneo, grande crocevia di culture almeno fino al Medioevo». Anche quest’anno però, per la giornata europea della cultura ebraica non vi sarà alcuna celebrazione dal vivo: «Da quando è esplosa la pandemia – ha in fine aggiunto il primo cittadino -, l’Ucei ha smesso di effettuare incontri dal vivo, salvo qualche manifestazione da svolgere in forma molto molto contenuta. Il Comune di Zambrone aveva comunque dato la disponibilità all’associazione per allestire un incontro dal vivo. Tuttavia, restiamo speranzosi che tali eventi possano riprendere al più presto, così da poter celebrare assieme questa ricorrenza importante anche a Zambrone».

LEGGI ANCHE: Donna annegata in mare nel Vibonese, corpo recuperato dalla Guardia costiera

Zambrone, indagini in corso sul ritrovamento in mare del cadavere di una donna

Zambrone, il grande successo del Tamburello Festival nelle parole del sindaco