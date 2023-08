Zambrone, il grande successo del Tamburello Festival nelle parole del sindaco

Corrado L’Andolina

«Per anni sono stato il presidente dell’associazione Aramoni che ha nel Tamburello Festival il suo evento clou. Ora, da primo cittadino, offro il mio contributo in termini di volontariato, come per ogni iniziativa che si svolge sul territorio e non nascondo che l’altra sera mi sono tanto emozionato e commosso». Queste le parole che il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina ha scritto per raccontare quanto sia cresciuto questo evento e quanto pubblico, ogni anno, premi quest’idea di divertimento e ritrovo. «La marea umana per le vie del paese, il lavoro dei volontari, i turisti soddisfatti, la piazza gremita che vibra al ritmo di musica popolare, i cittadini felici… Un tempo si diceva “festa di paese”, quasi in modo dispregiativo. Ebbene – prosegue L’Andolina nel suo messaggio -, a Zambrone si organizzano orgogliosamente “feste di paese” con generosità e impegno straordinari. Il mio augurio è che tutte le “feste di paese” possano continuare e coinvolgere un numero crescente di persone perché, chiaramente, per darne continuità, esse hanno bisogno di tante energie e della partecipazione di tutta la popolazione. Un grazie speciale al presidente e a tutti i soci dell’associazione Aramoni ed a coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla bella riuscita dell’iniziativa».

