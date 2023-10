Zambrone, tanta partecipazione al primo torneo di calcio e bocce “San Carlo Borromeo”

È iniziato oggi in piazza VIII Marzo a Zambrone, con larghissima partecipazione, il primo torneo di bocce e calcetto “San Carlo Borromeo” ideato dalla parrocchia in collaborazione con l’amministrazione comunale. «Questo evento così tanto animato da presenze ci fa capire quanta bella sinergia ci sia tra la comunità, la parrocchia e l’amministrazione – ha affermato il sindaco Corrado L’Andolina -. Quest’ultima, ha concesso il patrocinio oneroso per l’acquisto di tutti i trofei per entrambi i tornei allestiti quasi in concomitanza con l’avvio della novena del nostro patrono, appunto San Carlo Borromeo, che inizia il 26 ottobre». Per questo appuntamento veramente tanto atteso dalla popolazione, sono state formate ben 12 coppie per il torneo di bocce, composte da soli residenti, e ben 7 squadre per il torneo di calcetto su un totale di quarantadue iscritti provenienti da Zambrone, dalla frazione di San Giovanni e da Vibo Valentia.

