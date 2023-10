Zambrone, conclusa la seconda edizione di “Foglie rosse, foglie gialle”

Grande partecipazione per la seconda edizione della Kermesse autunnale “Foglie rosse, foglie gialle” a San Giovanni di Zambrone. L’iniziativa, realizzata grazie a un contributo regionale e incardinata tra gli eventi di “Calabria straordinaria” dell’amministrazione comunale, ha registrato la sinergia con la parrocchia Santa Marina Vergine di San Giovanni, retta da don Mario Fusca. A dare un ulteriore contributo alla buona riuscita della manifestazione, sono stati anche i tanti giovani volontari del posto che si sono prodigati con impegno e generosità. Un ulteriore aiuto è giunto poi dai prestatori del Servizio civile universale. La manifestazione è stata realizzata nello stesso giorno in cui la frazione di San Giovanni di Zambrone celebra la Madonna di Romania, culto molto sentito dalla popolazione locale. Essa si è caratterizzata per la condivisa consumazione gratuita delle caldarroste, unita all’assaggio del vino rosso “Esetra” prodotto dalle Cantine Artese che ha i suoi vitigni proprio nel comune di Zambrone. A impreziosire l’evento, il comitato artistico-letterario Crisalide. Ben dieci i poeti che si sono raggruppati per declamare i versi delle loro poesie vernacolari: Romina Candela, Michele Celano, Francesco De Fina, Antonella Di Renzo, Francesco Fiamingo, Romana Grillo, Don Felice Palamara, Pippo Prestia, Pina Prostamo, Franco Restuccia e Antonella Valeriano. A rallegrare piazza San Giovanni Battista, la “Fanfara Fiorita”, storico raggruppamento musicale popolare itinerante del Poro che ha reso ancora più gioioso il pomeriggio. Gli artisti Antonella Di Renzo e Sara Piccolo, hanno invece presenziato all’evento esponendo le loro opere pittoriche. A tutti i poeti è stata donata una bottiglia di vino “Esetra” con una targhetta in cartoncino su cui è stato stampato il verso di una nota poesia di Baudelaire: “Ubriacatevi… di poesia”. L’allegria contagiosa e l’ampia partecipazione della comunità, hanno sancito la piena riuscita di un evento capace di generare aggregazione reale e di rigenerare sentimenti antichi e vitali per la comunità e i suoi ospiti.

