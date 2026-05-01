L’avvelenamento di massa di randagi e animali domestici approda su Mediaset: ai microfoni del giornalista Tonino Raco lo sdegno e la rabbia dei cittadini. Il vicesindaco: «Al vaglio le immagini della videosorveglianza»

Spilinga sotto i riflettori dopo i recenti casi di avvelenamento di gatti. Questo pomeriggio la trasmissione Dentro la Notizia, in onda su Canale 5, ha fatto tappa in Piazza Italia con un collegamento curato dal giornalista Tonino Raco – approdato alla rete ammiraglia di Mediaset dal Network LaC – per raccontare da vicino quanto sta accadendo nel piccolo centro del Vibonese.

Numerosi cittadini hanno partecipato al collegamento in diretta, molti accompagnati dai propri amici a quattro zampe, per esprimere il proprio sdegno per una vicenda che sta scuotendo profondamente la comunità. Presente anche il vicesindaco Franco Barbalace, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto emerso, i casi di avvelenamento si susseguono dal 17 aprile, con l’ultimo ritrovamento avvenuto proprio nella mattinata di ieri. Non si tratterebbe, purtroppo, di un episodio isolato: già a settembre si erano registrati casi analoghi, alimentando il timore che si tratti di un fenomeno ciclico. Ai microfoni di Canale 5, i cittadini hanno raccontato la fine dolorosa dei gatti avvelenati: alcuni sono stati infatti trovati agonizzanti e sono morti dopo qualche giorno di sofferenza.

Tanta la preoccupazione soprattutto tra chi ha cani e gatti, in molti temono di farli uscire o addirittura che sostanze tossiche possano essere introdotte nei cortili privati. «Ci auguriamo che venga effettuata una bonifica dell’area interessata e di quelle confinanti – è l’appello che si leva dalla comunità – perché temiamo che il veleno sia ancora presente e possa continuare a fare vittime».

Dal canto suo, il vicesindaco ha sottolineato come Spilinga sia «una popolazione civile e di sani principi, un paese agricolo dove tutti hanno animali e li amano», confermando al microfono di Raco che il sindaco si è già attivato insieme ai carabinieri forestali. È in corso un’indagine e sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Resta forte, tra i cittadini, un interrogativo che ancora non trova risposta: perché si continuano ad avvelenare i gatti? Intanto cresce la rabbia, ma anche la speranza che i responsabili vengano individuati al più presto e che si ponga fine a una vicenda che sta colpendo non solo gli animali, ma l’intera comunità.