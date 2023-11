Case popolari a Zambrone, i consiglieri di opposizione sollecitano il Comune per assegnarli

“Non tutti hanno la fortuna di avere una casa di proprietà e proprio per far fronte alle esigenze abitative

delle persone meno abbienti, la legge ha istituito l’edilizia residenziale pubblica. Una serie di alloggi con i quali ogni Comune, predispone quando ve ne siano le condizioni, un bando a cui possono partecipare tutti i

cittadini che ne abbiano diritto e che sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando stesso. Nel comune di Zambrone, diverse abitazioni risultavano libere e quindi, oggetto ad assegnazione per gli aventi diritto”. Così i consiglieri di opposizione di “Rinascita per Zambrone”, Mariella Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca, i quali spiegano di aver “accolto negli ultimi giorni, lo sconforto di chi avendo ottenuto i primi posti nella graduatoria provvisoria del comune di Zambrone, si trova dopo mesi, ad aspettare ancora l’effettiva assegnazione degli alloggi di residenza pubblica”. Pertanto, precisano ancora “con interrogazione inviata al sindaco Corrado L’Andolina, all’Ufficio tecnico del Comune di Zambrone e per conoscenza all’Aterp e al Dipartimento della Regione Calabria che si occupa di politiche di edilizia residenziale pubblica, abbiamo chiesto di conoscere il perché di questo ritardo/blocco della procedura. Altresì, nel caso in cui lo stallo non dipendesse da un rallentamento burocratico/tecnico del Comune, ci appelliamo al sindaco L’Andolina affinchè si attivi a sollecitare con urgenza gli uffici competenti per dare a queste persone, un tetto sicuro e una nuova casa dove poter vivere dignitosamente. Magari per questo Natale. Sarebbe il regalo più bello che potessero desiderare”, hanno concluso i consiglieri di minoranza Mariella Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca.

LEGGI ANCHE: Zambrone, il Comune punta sulle progettualità in ambito sociale