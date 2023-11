Zambrone, il Comune punta sulle progettualità in ambito sociale

Corrado L’Andolina

«Nel corso degli ultimi mesi, esecutivo ed uffici, si sono concentrati in modo particolare nella programmazione di alcuni bandi e nella gestione degli innumerevoli procedimenti in essere. Tuttavia – ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina -, non è mancato l’impegno a reperire e impegnare risorse varie su molteplici progettualità, di norma considerate secondarie, ma pur sempre rilevanti per la crescita della comunità». I finanziamenti già acquisiti dall’amministrazione comunale, «per quanto riguarda il sociale, derivano dal dipartimento regionale per le Politiche della famiglia, che ha assegnato un importo di oltre 2mila euro al fine di potenziare i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori». La somma in questione verrà impiegata per la terza edizione della manifestazione “Per una biblioteca dinamica”. «In virtù del bando “BenessereInComune” poi, è stato stanziato – da parte dello stesso dipartimento – un importo di quasi 15mila euro, cui dovrà aggiungersi un cofinanziamento comunale di oltre 2mila euro per “L’ideazione e creazione di spazi e percorsi sicuri di mobilità urbana al fine di promuovere l’autonomia dei figli”». Sulla promozione, sviluppo del settore turistico e potenziamento del patrimonio ricettivo, il Comune di Zambrone ha ricevuto, sempre dalla Regione Calabria, un piccolo finanziamento di 5.500 euro destinato alla seconda edizione della manifestazione “Foglie rosse, foglie gialle”. «La prima parte – ha fatto sapere L’Andolina -, è stata già realizzata nella frazione San Giovanni, con un evento che ha coniugato musica popolare, poesia vernacolare e consumazione condivisa di castagne. La seconda parte della kermesse, è in programma per il 29 novembre e si concretizzerà nella realizzazione della sedicesima statua da inserire nel Museo a cielo aperto “Calabria al femminile”, dedicata alla figura di donna Brettia. L’importo aggiuntivo, impegnato dal Comune di Zambrone, è quasi di 1.400 euro». Sul Piano “Spiagge sicure 2023” appena concluso, il primo cittadino ha ricordato come: «Anche il nostro Comune sia stato destinatario della somma di circa 33mila euro, da parte del Ministero dell’Interno, per iniziative volte alla prevenzione e al contrasto di abusivismo commerciale e contraffazione. A breve – infine -, sarà posta in essere l’area fitness nel realizzando Centro polisportivo della frazione San Giovanni. L’importo concesso dal governo centrale, tramite il dipartimento regionale per lo sport, è stato di 28.500 euro».

