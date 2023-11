L’Orchestra del “Torrefranca” di Vibo a Palmi per un omaggio a Nicola Antonio Manfroce

Il Teatro Manfroce di Palmi

Il Teatro Manfroce di Palmi si prepara ad ospitare un evento musicale di eccezionale rilevanza sabato 25 novembre alle ore 18:30. L’Orchestra del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, sotto la direzione del maestro Eliseo Castrignanò, si esibirà insieme a talentuose cantanti in un programma che rappresenta un omaggio speciale all’illustre compositore Nicola Antonio Manfroce e al fervido periodo della vita musicale napoletana conosciuto come il “Decennio francese”. L’evento storico, ad ingresso libero, sarà caratterizzato dalla presentazione di tre composizioni ritrovate e sapientemente revisionate dal maestro Domenico Giannetta, compositore e musicologo di fama, nonché titolare della cattedra di Teoria dell’armonia e analisi presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia presso il quale ricopre anche l’incarico di Coordinatore del Dipartimento di Teoria e analisi. Giannetta, artefice della collana editoriale “Nicola Antonio Manfroce – Le Opere”, ha contribuito in modo significativo a rendere fruibili le opere del compositore, pubblicando in edizione moderna i manoscritti finora inaccessibili. Il concerto, un’opportunità unica per gli amanti della musica colta, vedrà la prima esecuzione in tempi moderni di tre composizioni di Manfroce, portate alla luce grazie al lavoro accurato di Giannetta e alle Edizioni del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”.

