Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto del coro di clarinetti

Sabato 28 ottobre, alle ore 18:30, si terrà un nuovo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del bando attività culturali sostenuto dall’Assessorato Regionale alla Cultura. L’ultimo di un’ampia offerta di concerti che si sono snodati a partire dal mese di marzo vedrà esibirsi sul palco dell’Auditorium Spirito Santo il coro di clarinetti del Conservatorio di Vibo Valentia, un ensemble strumentale composto dai talentuosi studenti del conservatorio guidato dal M° Tommaso Rotella, e il M° Daniele Federico in un programma che dal Settecento giunge ai giorni nostri, per un’imperdibile serata dedicata alla grande Musica. Questo eccezionale concerto offre un programma eclettico e coinvolgente che spazia dalla musica classica ai brani contemporanei, una proposta ricca e prestigiosa che non mancherà di mettere in mostra le qualità tecniche e artistiche e la versatilità dei giovani musicisti del Coro dei Clarinetti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

