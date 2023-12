Parghelia, slitta a domenica la festa patronale di Sant’Andrea

L'evento era in programma per lo scorso 29 novembre ed è stato rinviato a causa del maltempo

Il tradizionale lancio delle castagne dal campanile della chiesa di Sant’Andrea, in programma per il 29 novembre in occasione della festa patronale di Parghelia, causa maltempo è stato rinviato a domenica 3 dicembre a partire dalle ore 14:30. La manifestazione organizzata dalla Proloco, presieduta da Cristina Anello, dai giovani volontari del servizio civile universale e dall’amministrazione comunale, si concentrerà in piazza Ruffa per la consueta zeppolata e la degustazione di caldarroste. Ad arricchire la festa, oltre alla musica popolare e i sapori d’autunno, ci saranno i consueti giochi della tradizione popolare e il ballo dei giganti “Mata e Grifone”. Gli organizzatori rinnovano l’appello alla collaborazione per la buona riuscita dell’evento: «È necessaria un po’ di collaborazione, affinché la nostra festa – hanno fatto sapere dalla Proloco – possa realizzarsi. Le spese da affrontare sono tante al fine di creare un evento che diffonda la nostra tradizione popolare pertanto, contiamo sull’impegno di tutti i cittadini».

