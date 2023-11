Parghelia, tutto pronto per la festa patronale di Sant’Andrea

Mercoledì 29 novembre ricorre, nella comunità di Parghelia, la festa patronale di Sant’Andrea. Una festa molto sentita e tanto attesa, specie per il tradizionale rito del lancio delle castagne dallo storico campanile della chiesa dedicata al Santo apostolo che, come da consuetudine, dovrebbe avvenire attorno alle ore 14:00. Nel solco della tradizione poi, i festeggiamenti si sposteranno in piazza Europa dove si svolgeranno i giochi popolari, si esibiranno i giganti e saranno allestiti degli stand dove sarà possibile degustare caldarroste e le tipiche zeppole paesane. Ad organizzare l’evento, come ogni anno, è tutto il gruppo dei volontari della Proloco, presieduta da Cristina Anello, supportati dai ragazzi del Servizio civile universale. «L’obiettivo di questo canonico appuntamento – hanno fatto sapere gli organizzatori -, è quello di promuovere e tramandare alle nuove generazioni le nostre tradizioni locali così da non perdere la nostra identità culturale. Per coloro che fossero interessati a supportarci nell’organizzazione della manifestazione anche con un piccolo contributo – hanno aggiunto -, siamo ben lieti di accoglierli presso la nostra sede Proloco. Siamo sicuri che, anche quest’anno, per amore di Sant’Andrea, la partecipazione all’evento sarà forte».

