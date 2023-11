Attività culturali 2023, Parghelia presenta alla Regione un progetto sul terremoto

Si chiama “Parghelia – Terremoto e ricostruzione, un viaggio dalla disperazione alla rinascita di un borgo calabrese nel secolo scorso” il progetto che renderà multimediali le sale del museo civico. Con il disco verde dell’amministrazione guidata da Antonio Landro all’idea presentata dal direttore del Museo della Memoria (MuMe) l’architetto Vincenzo Calzona, l’ente ha aderito al bando della Regione Calabria, nell’ambito del Pac 2014-2020, per il finanziamento di eventi culturali per l’annualità 2023. Secondo le direttive regionali, si intende «migliorare le condizioni e lo standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nella aree di attrazione, sostenendo la promozione, la qualificazione e la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici». Il progetto presentato dal Comune di Parghelia ed accolto dalla Regione, per un finanziamento complessivo di quasi 30mila euro di cui 3mila a carico dell’ente municipale a valere sull’Imposta di soggiorno del 2024, si fonda su sviluppo sociale e crescita della coscienza civile. «Rendendo multimediali le sale del museo attraverso lo strumento del Qr Code su totem – ha fatto sapere il vicesindaco Tommaso Belvedere -, sarà possibile divulgare tutta la storia relativa alla ricostruzione dell’abitato di Parghelia dal terremoto del 1905 ad oggi, con testi esplicativi tradotti anche in inglese così da rendere accessibile ai visitatori il nostro patrimonio culturale custodito all’interno del MuMe».

