Parghelia scelta per la tre giorni di “Taxi Verde Servizio Civile”

Iniziata nella ala consiliare di Parghelia la tre giorni di formazione riservata ai volontari del Servizio Civile Universale. A rispondere alla chiamata dei formatori di “Taxi Verde Servizio Civile” sono stati tutti i giovani del Servizio Civile Universale provenienti dalle sedi della provincia di Vibo Valentia. Le lezioni spaziano su tematiche del servizio civile, cittadinanza attiva e formazione generale per lo sviluppo dei progetti da mettere al più presto in cantiere sui territori. I formatori si concentreranno anche sui diritti dei cittadini, la sostenibilità ambientale e la resilienza. «L’amministrazione comunale di Parghelia – hanno fatto sapere dalla sede municipale -, ringrazia i formatori di “Taxi Verde Servizio Civile” per aver scelto, quale sede di questa importante tre giorni, la nostra località e saluta tutti i volontari presenti rivolgendo loro un plauso per l’azione ed il ruolo attivo e determinante che svolgono nelle proprie comunità».

