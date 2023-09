Parghelia, dati incoraggianti dalla campagna regionale “Ogni lattina vale”

Ci sarà anche il Comune di Parghelia all’evento conclusivo del progetto “Nei parchi marini Calabria… Ogni lattina vale”, fissato a Soverato il 16 settembre. L’iniziativa, che quest’anno ha coinvolto ben 19 Comuni costieri tra cui Briatico, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea e Zambrone, nasce dalla collaborazione tra l’ente parchi marini regionali della Calabria (Epmr), il Consorzio Cial e Coca Cola. L’obiettivo, ancora una volta, è raccogliere quante più lattine possibile in circa 100 lidi balneari delle coste calabresi. «Soddisfazione per i risultati ottenuti» da questa campagna di sensibilizzazione messa in campo, è quanto ha espresso il vicesindaco di Parghelia Tommaso Belvedere. «In un solo mese – ha precisato – siamo riusciti a raccogliere oltre un quintale di lattine, tra spiagge e centro abitato, grazie agli appositi bidoni cartonati che ci sono stati forniti dalla Regione».

«Ma le attività messe in campo a favore dell’ambiente non terminano affatto qui – ha poi aggiunto Belvedere -. La campagna di raccolta continuerà sulle spiagge fino al termine della stagione balneare, per poi protrarsi all’interno della sede scolastica dove tutti gli alunni ed il personale scolastico sarà coinvolto attivamente. In cambio, secondo quanto recita lo stesso motto “Ogni lattina vale”, agli alunni che si impegneranno verranno distribuiti alcuni gadget messi a disposizione dalla Regione. Anche attraverso questo tipo di iniziative – ha aggiunto il vicesindaco -, prosegue il nostro serio impegno come amministratori a favore dell’ambiente, di un maggiore senso civico e della consapevolezza che il riciclo premia tutti indistintamente».

