Tropea, in fiamme due auto nei pressi del torrente “Le Grazie”

Nei pressi del torrente “Le Grazie”, versante Tropea, attorno alle ore 13 un incendio ha completamente distrutto due auto, mentre una terza è rimasta in parte danneggiata con le alte fiamme che hanno minacciato il vicino costone della collina. Sul posto sono prontamente intervenuti il sindaco di Parghelia, Antonio Landro assieme ad un agente della polizia municipale. Grazie all’ausilio di un primo estintore, Landro ha tentato di contenere i danni, visto il minaccioso e repentino propagarsi delle fiamme verso una colonna di auto parcheggiate. Il vigile urbano, invece, è intervenuto per mettere in sicurezza il transito veicolare nell’area. A contribuire alle operazioni di spegnimento delle fiamme, evitando l’esplosione di alcuni veicoli, anche alcuni privati che hanno fornito al sindaco ulteriori estintori. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Tropea ed una squadra dei vigili del fuoco di Vibo Valentia che hanno completamente spento l’incendio. La gestione del traffico, durante le operazioni di spegnimento, è rimasta in capo alla polizia locale di Parghelia diretta dal comandante Domenica Donato. Le cause dell’incendio restano al vaglio dei carabinieri. Secondo alcuni testimoni, il rogo avrebbe avuto origine da alcune sterpaglie e non dai veicoli in sosta.

