Parghelia, prosegue il fitto calendario di eventi agostani della Proloco

Il cuore degli eventi estivi a Parghelia, sotto il profilo religioso, è stato proprio ieri, festa patronale di Maria Santissima di Portosalvo. Dopo le celebrazioni solenni nel Santuario della Madonna di Portosalvo, i festeggiamenti civili si sono svolti in Piazza Ruffa alle ore 22 con il concerto della coverband “Quenn on fire”. Il 19 agosto poi, dalle ore 21 tutte le principali piazze di Parghelia si animeranno con i “Buskers on the road – l’anteprima degli artisti di strada”. Il giorno successivo, la centralissima piazza Europa alle ore 20 si trasformerà nel salotto pargheliese con la “Serata in paese – sapori e sapiri di na vota”. La suggestiva scalinata “Tumeo-Mazzitelli”, si animerà poi sera del 21 agosto con il concerto dell’orchestra sinfonica regionale. Il calendario prosegue poi con l’appuntamento del 23 alle ore 21 presso il cortile dell’edificio scolastico con la presentazione del libro “Educarsi alla sensibilità” di Rosario Rito. il giorno seguente in piazza Meligrana alle ore 22, ci sarà poi l’evento “Music e live tributo Lucio Battisti”. Il 27 agosto, l’ultimo evento estivo in programma sarà “Lav in festa”. A partire dalle ore 20 in piazza Europa, ci sarà la presentazione del dossier “Carissima carne”, a seguire la mostra dal titolo “End the cage age”, stands di cibo cruelty free, ed il concerto di musica pop underground.

