Tropea, immobile pericolante in via Libertà: Piserà interroga il sindaco

Il consigliere comunale di Tropea, Antonio Piserà, ha presentato un’ interrogazione al sindaco Giovanni Macrì, rivolgendosi direttamente alla massima carica comunale con particolare riguardo alla pericolosità del fabbricato sito in via Libertà il quale, per le sue precarie condizioni, rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità. Nel novembre del 2021, i vigili del fuoco avevano effettuato un sopralluogo, riscontrando le condizioni precarie e problematiche relative alla staticità dei muri dell’immobile. Nonostante due diffide ai proprietari, al fine di garantire la messa in sicurezza del fabbricato, non è stato notato alcun miglioramento. L’ordinanza sindacale n.1 del 25/01/2022 – ricorda Piserà – ha evidenziato ulteriormente l’allarmante situazione, sottolineando lo stato di abbandono e le criticità strutturali. Inoltre, il fabbricato è diventato un rifugio per ratti, volatili e insetti nocivi, con gravi rischi per la salute pubblica. Di fronte a tale situazione, Antonio Piserà chiede quindi ora al sindaco: le ragioni della mancata attuazione dell’ordinanza menzionata; di conoscere le azioni intraprese sinora dal Comune di Tropea; di conoscere le future azioni di messa in sicurezza che il Comune intende adottare al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini; di conoscere i tempi previsti per tali interventi. L’interrogazione è stata trasmessa per conoscenza al prefetto di Vibo Valentia e al comando provinciale dei vigili del Ffuoco. «È fondamentale garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Tropea – afferma Antonio Piserà -. La situazione del fabbricato in Via Libertà non può e non deve essere ulteriormente trascurata. È nostro dovere come rappresentanti della città intervenire prontamente». Il consigliere comunale si augura di ricevere una risposta celere dal sindaco e dall’amministrazione, nell’interesse della tutela della sicurezza e dell’igiene pubblica.

