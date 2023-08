Fratelli d’Italia racconta a Tropea la stagione del governo Meloni

“L’Italia vincente” è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia presentata oggi a Tropea. Presenti il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba, l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, l’assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto, i vice coordinatori provinciali Franco D’Agostino e Michele Falduto, i coordinatori comunali Emanuele Guzzo, Fabio Cotroneo, Mino Timpano, i dirigenti giovanili Rosario Losiggio, Pascal Corrado e Pio Laganà, oltre ai tanti iscritti e militanti giunti da tutta la provincia. L’iniziativa, mirata a raccontare – secondo Fdi – i “risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni – fanno sapere da Fratelli d’Italia – per comunicare i primi risultati raggiunti dall’esecutivo. Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo”. Fratelli d’Italia intende raccontare la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani i risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di governo. Lo fa attraverso il pieghevole “L’impegno del governo Meloni”, nel quale tornano anche i “cruciverba patrioti”, con definizioni pure ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. “Erano in tanti a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza, Fratelli d’Italia – si legge nell’incipit del pieghevole che sintetizza l’azione di governo in otto punti – lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani”.

