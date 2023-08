I postini di Tropea piacciono al popolo dei social

C’è anche Tropea con gli scorci più caratteristici ed il suo mare cristallino, ritratto nelle fotografie dei due portalettere, Francesco e Lorena, che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini del paese della nota località turistica del Vibonese, pubblicate sui canali social di Poste Italiane, Instagram e sul TgPoste. Tropea gode da sempre di spiagge tra le più belle d’Italia con acque eccellenti e che da decenni rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale. «Tropea è da sempre una meta importante per il turismo balneare – hanno commentato i due dipendenti di Poste Italiane – grazie alla qualità delle acque del mare ed ai servizi offerti ai turisti. Per noi è un privilegio poter fare il lavoro che amiamo in uno dei luoghi più belli e puliti della Calabria e avere un contatto diretto e quotidiano con i cittadini». Insieme ai portalettere di Tropea, nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e alTGPoste verranno pubblicati gli scatti di altre località balneari tra le più gettonate dal popolo dei vacanzieri.

Leggi anche: Profondo blu, viaggio alla scoperta delle bellezze custodite sui fondali vibonesi -Video

Tropea, grande attesa per la parata storica rievocante la Liberazione del 1615

Tutti pazzi per Russell Crowe: spopola sul web il selfie del premio Oscar a Tropea

I fondali di Formicoli e le bellezze di Tropea al centro nella nuova puntata di Blu Calabria -Video

A Tropea la promozione del dialogo fra i popoli grazie al Festival “Culture a confronto”