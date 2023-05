I fondali di Formicoli e le bellezze di Tropea al centro nella nuova puntata di Blu Calabria -Video

width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

Nuovo appuntamento con Blu Calabria, la trasmissione targata LaC Tv, in onda sabato alle 14. 30 su LaC Tv. Il viaggio odierno partirà dai meravigliosi fondali di Ricadi, precisamente Formicoli, per scoprire le meraviglie del mare custodite nel parco marino Vibo-Tropea. E poi un focus sulla Perla del Tirreno, sulla costa di Tropea caratterizzata da bellezza e fragilità. Un passaggio dell’itinerario di Blu Calabria toccherà anche il porto e quindi Scilla e la tradizionale caccia al pesce spada (per approfondire leggi su LaCnews24.it). Appuntamento su LaC tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su Lac play.

