Tutti pazzi per Russell Crowe: spopola sul web il selfie del premio Oscar a Tropea

La star internazionale si trova in Calabria per il suo primo concerto in Italia in programma al Politeama di Catanzaro

Martedì 20 giugno, al teatro Politeama di Catanzaro, si esibirà con la sua band “Indoor Garden Party”, nel primo concerto del suo tour italiano. Stiamo parlando della star internazionale e premio Oscar, Russell Crowe. L’attore e cantante neozelandese è stato accolto al suo arrivo in Calabria dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte il quale si è detto “felice ed orgoglioso di poter accogliere un’icona del cinema e della musica mondiale che ha scelto Catanzaro e il Magna Graecia Film Festival per approdare in Italia. Con lui la sua band, gli Indoor garden Party, un gruppo di straordinari artisti che avremo l’occasione di ammirare dal vivo per una serata indimenticabile”. Tra le tappe calabresi scelte da Russell Crowe, prima del suo appuntamento a Catanzaro, anche la Perla del Tirreno. E proprio da Tropea, precisamente dal suggestivo affaccio che incornicia l’Isola, il premio Oscar del cinema ha postato su Twitter un selfie che esprime tutta la sua ammirazione per il posto e che ha fatto il giro del web riscontrando l’entusiasmo dei calabresi. Il “Gladiatore” era già stato in visita a Tropea nel lontano 1992.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto per il Tropea Film Festival dedicato a Massimo Troisi: al via dal 26 giugno

Tropea, il consigliere Piserà interviene su strisce blu e segnaletica stradale

“Il mare è la loro casa”, a Tropea fa tappa la campagna nazionale Lav sul rispetto degli animali